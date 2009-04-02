На Полтавщині стартував «Гоголь-фест»

На Батьківщині Миколи Гоголя у двохсотий день народження письменника стартував "Гоголь-фест". Його ще називають фестиваль фестивалів.

Жива музика, театральні постановки. Глядачам презентували гоголівську «Шинель». Гра світла, вогні, тіні чортів, магія самого місця, де народився геній, – усе це, за словами постановника перфомансу Владислава Троїцького, створило неповторну атмосферу. Режисер запевняє: головна мета, яку ставили перед собою актори й організатори, – не реконструювати події з творів Гоголя, а передати їхній дух, побачити світ очима великого письменника-містика, відчути життя так, як відчував його геній.

Організатор "Гоголь-фесту" Євген Уткін запевняє, що насолодитися фестивалем зможуть усі - у квітні, червні, вересні, дійство зможуть побачити в Києві. А потім і у Петербурзі, чи у Москві.

ICTV