Забужко про кризу: нас усіх «козлять»!

Оксана Забужко завітала до Дніпропетровська. Як пише АртВертеп, на творчий вечір письменниці зібралася ціла зала місцевого Палацу піонерів.

Чимало знайшлося й журналістів, які прийшли на прес-конференцію авторки «Польових досліджень українського сексу» із запитаннями про літературу, інтелектуальну власність, згадали й про мовне питання.

Звичайно, не обійшли увагою найактуальнішу на сьогодні соціальну тему. "Нинішня криза. Вона в головах, чи в кишенях?" - поцікавилися журналісти. "В головах звичайно..." , - відповіла пані Забужко і уточнила - "Я думаю, ми всі розуміємо, в чиїх. У автомобілістів є таке поняття «козліть» на дорогах. Це коли хтось порушує правила, демонструючи, що він крутий, бо у нього крутая тачка, і він нахабно і цинічно порушує правила. Є така неписана етика, неписаний дорожний кодекс – того, хто «козліт» на дорозі, будь-який може наздогнати і побити йому пику. Ну так от, люди, які вдають, що цією країною правлять, вони нас усіх «козлять». Правила та закони вони пишуть для себе, і в результаті маємо те, що маємо, як сказав один з них. Звідси й криза".