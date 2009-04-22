Де в Києві можна буде «зіткнутися» з Аллою Пугачовою (плани зірки)

Київ, здається, стане єдиним містом, яке побачить шоу «Сни про любов» Алли Пугачової в тому ж вигляді, в якому його показували в Кремлі. Решта майданчиків в містах, які планує відвідати Пугачова з концертами, для таких масштабних декорацій не підходять. І навіть величезну сцену столичного Палацу спорту довелося розширити до 24 метрів і вивести 12-метровий поміст у залу.

У цілому в столиці України Пугачова пробуде більше трьох діб – окрім концерту, у неї запланована велика програма, пише Комсомольська правда в Україні.

За неофіційною інформацією, зірка збирається відвідати Києво-Печерську лавру, в якій вона нібито свого часу отримала розвінчання після розлучення з Пилипом Кіркоровим, - співачка хоче відвідати своє деревце: п`ять років тому на території Лаври вона посадила клен.

Також Алла Борисівна виявила бажання побувати в Музеї Булгакова на Андріївському узвозі. А 24 квітня зірка візьме участь в закритій вечірці, приуроченій до запуску «Радіо Алла» в Україні.

Захід збираються відвідати багато українських зірок і політиків. А от Вєрка Сердючка прийти на свято не зможе через щільний робочий графік, повідомляє видання.

Подейкують, що не обійде своєю увагою візит зірки і президент Віктор Ющенко, який 15 квітня привітав її з днем народження. На виступ Пугачової в Києві прибуде й Микола Басков.

До речі, ажіотаж серед VIPів настільки великий, що місця на концерті викуповувалися цілими рядами. Наприклад, є чутка, що цілий ряд в VIP-партері викупив один політик, який має відношення до столичної мерії.

За даними видання, найдемократичніші за ціною квитки (200, 300, 350 грн.) на Пугачову були розкуплені ще в перший тиждень продажів. Зараз «дешевих» квитків вже немає. Залишилися по 500 гривень (зовсім небагато) і трохи більше найдорожчих – по 3500 грн.