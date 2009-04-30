Фестиваль сучасної нецензурованої білоруської культури знову в Україні

З 3-го по 18 травня в Києві відбуватиметься найбільший у Східній Європі фестиваль сучасної нецензурованої білоруської культури «Білоруська весна 2009». Фестиваль завітає до України вже втретє і розпочнеться на Майдані Незалежності веселим перформансом «Лижі на асфальті». Також “Білоруська весна” відвідає Львів, Тернопіль, Харків, Донецьк, Івано-Франківська та інші міста, повідомляє belarus.org.ua.

Цього року до України приїдуть письменник Уладзімір Арлов, етно-гурт «Джамбібум», поет Андрей Хадановіч, художник Алесь Пушкін, Вільний театр та багато інших учасників.

Серед подій «Білоруської весни 2009» – музичні концерти, поетичний слем, літературний вечір, кінопокази і фотовиставка. Білоруська культура відкриється українцям з різноманітних ракурсів: з посмішкою – під час карнавальної ходи; серйозно – на круглому столі про цензуру у ЗМІ і книговиданні.

За словами організаторів, «фестиваль покликаний репрезентувати в Украні свіжу й актуальну білоруську культуру поза стереотипами; зміцнювати зв’язки на людському, а не державному рівні».

Організаторами фестивалю є Ініціатива Солідарність - спільнота українських білорусів та небайдужих до Білорусі українців, які прагнуть розвивати українсько-білоруські зв’язки, а також творча ініціатива Білоруський десант.

Програму фестивалю можна подивитися тут.