Фінальний концерт благодійного туру ”З вірою і любов`ю” відбувся в Києві
09:37, 06 травня 2009Культура
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Аби не допустити духовного занепаду
Акцію організувала Українська греко-католицька церква, щоб зібрати гроші на добудову патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.
У дійстві взяли участь оперні зірки: Вікторія Лук`янець, Тарас Штонда, камерний оркестр "Гармонія Нобіле", поети Василь Герасим`юк, Іван Малкович. Усі працювали без гонорарів.
За 5 концертів греко-католикам вдалося зібрати мільйон гривень. На добудову треба не менше 13 мільйонів.
Однак не гроші визначальні, каже Блаженнійший патріарх Любомир Гузар. Благодійними концертами греко-католицька церква піднімає дух християн, щоб у час фінансової кризи не допустити духовного занепаду.
Восени планують до акцій залучити рок-музикантів.
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