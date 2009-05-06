Фінальний концерт благодійного туру ”З вірою і любов`ю” відбувся в Києві

Акцію організувала Українська греко-католицька церква, щоб зібрати гроші на добудову патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

У дійстві взяли участь оперні зірки: Вікторія Лук`янець, Тарас Штонда, камерний оркестр "Гармонія Нобіле", поети Василь Герасим`юк, Іван Малкович. Усі працювали без гонорарів.

За 5 концертів греко-католикам вдалося зібрати мільйон гривень. На добудову треба не менше 13 мільйонів.

Однак не гроші визначальні, каже Блаженнійший патріарх Любомир Гузар. Благодійними концертами греко-католицька церква піднімає дух християн, щоб у час фінансової кризи не допустити духовного занепаду.

Восени планують до акцій залучити рок-музикантів.

ICTV