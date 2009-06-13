Знаменитий майстер граффіті Бенксі відкрив першу виставку
15:41, 13 червня 2009Культура
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Художник продовжує залишатися невідомим
|Одна з робіт Бенксі, який досі зберігає інкогніто. Фото Banksy Bethlehem
Сам художник, який зробив собі ім`я створенням екстравагантних граффіті в найнесподіваніших місцях Лондона, Брайтона і Брістоля, відмовляється назвати своє справжнє ім`я, залишаючись загадкою, джерелом найнеймовірніших припущень і чуток.
В інтерв`ю по телефону одній з брістольских газет щодо експозиції Бенксі заявив, що "хоче віддати щось своєму місту".
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