У Києві відкрили козацьке селище (фото)

9 липня у Києві відбулось велике святкове дійство – відкриття козацького селища «Мамаєва Слобода», повідомляє Майдан

Офіційне відкриття Центру народознавства «Козак Мамай» «Куточку української природи, архітектури та побуту «Мамаєва Слобода» відбулось за підтримки етнічного фестивалю «Країна Мрій».

В рамках заходу відбувся виступ пісенних колективів (головною зіркою програми був Олег Скрипка), ярмарок народних майстрів, гості могли спробувати козацьку юшку та куліш й випити медовухи.

Розташована «Мамаєва Слобода» за сім кілометрів від Хрещатика довкруги історичного урочища, в якому бере початок річка Либідь. Понад триста років тому ці землі належали Михайлівському Золотоверхому монастирю. Серед діброви над витоком Либіді приблизно в тому ж самому місці, де зараз міститься «Мамаєва Слобода», стояла монастирська пасіка з хутором та ставом.

Минуло кілька століть i знову на пагорбах довкруги витоку Либіді, розкинулись мальовничі гаї, які чагарниковим живоплотом в`юняться на луки, створюючи ландшафт з yнiкальним краєвидом долини, характерний для Наддніпрянщини.

Посеред долини серед кучерявих вишневих садків, оперезаних плетеними тинами, стоїть козацька слобода. В центрі архітектурного ансамблю, що нараховує 98 об`єктів, розташовується козацька триверха дерев`яна церква в ім`я Покрови Пресвятої Богородиці iз дзвіницею, подібна до тієї, що стояла на Запорозькій Ciчi в часи Богдана-3иновія Хмельницького.

Неподалік від головного входу «царини» вивищується курган із камінною скіфською бабою «Мамаєм». Далі за козацькою церквою на узвищі серед невеликого поля пшениці видно вітряк - символ мирної хліборобської України. Над двома покритими очеретом, лілеями та лататтям озерами розташовуються садиби титаря, козаків-джур, козацького старшини, коваля із кузнею, гончаря iз гончарною майстернею, ворожки, шинок єврея-крамаря, а також пасіка та водяний млин. Садиби складаються з різних за своїм господарським призначенням споруд: це комори, повітки, стайні, льохи, хліви, клуні, возовні тощо. Цей традиційний український краєвид доповнюється базарним майданом, спорудою войскової канцелярії та козацькою залогою.

Використовуватимуться об`єкти «Мамаєвої Слободи» методом відтворення живої історії, цебто максимально наближено до свого первісного функціонального призначення, а саме, для популяризації та відродження самобутніх народних традицій, звичаїв, обрядів, забутих трудових навичок та ремесел.

Важливою відмінністю «Мамаєвої Слободи» буде відродження забутих українських традицій і народних гулянь. Так, з нагоди кожного народного і релігійного свята буде готуватися окрема культурна програма, до якої зможе залучитись кожен.

Фото УНІАН