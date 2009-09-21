Кошти для відродження Запорозької Січі збиратимуть у незвичайний спосіб

У Запоріжжі за допомогою дерев`яної скульптури збиратимуть кошти для відродження Запорозької Січі.

Незвичайний спосіб залучення коштів для продовження будівництва на острові Хортиця комплексу "Запорозька Січ" - узагальненій копії козацьких Січей, яка існувала за дніпровськими порогами аж до XVIII століття, відшукали організатори фестивалю дерев`яної скульптури, який пройде в Запоріжжі з 24 по 27 вересня.

За словами керівника оргкомітету фестивалю Юрія РУЖИНА, впродовж чотирьох днів митці з різних регіонів України створюватимуть скульптури прямо просто неба в одному з наймальовничіших куточків Хортиці - на території єдиного в Україні кінного театру Запорізьких козаків, розташованого в плавневій частині острова.

"Якось темою скульпторів ми не обмежуємо. Художникам надана цілковита свобода для творчості: від історичних мотивів до еротики. Єдине завдання - вкласти в роботу душу - створити справжні витвори мистецтва, оскільки після завершення фестивалю всі скульптури будуть виставлені на добродійний аукціон, кошти від якого і підуть на завершення будівництва комплексу "Запорозька Січ", - розповів Ю.РУЖИН.

За його словами, виставлятися на аукціон скульптури будуть безпосередньо після завершення фестивалю 27 вересня.

Створювати роботи - "лоти" запрошені майстри з Києва, Харкова, Сум, Луганська і Запоріжжя.

Усі скульптури будуть виготовлені за допомогою звичайних бензопил.

"Для України ця техніка досить незвичайна, а за кордоном - у Німеччині, Франції, Бельгії, Голландії й інших країнах, фестивалі, на яких майстри працюють саме бензопилами, вже стали одним з найяскравіших і видовищних культурних заходів, оскільки дають змогу глядачам побачити не лише результат творчості художників, а й сам процес створення витворів мистецтва", - розповів Ю.РУЖИН.

Довідка УНІАН: будівництво комплексу "Запорозька Січ" на острові Хортиця в Запоріжжі було розпочато в 2004 році, проте невдовзі роботи припинилися через брак фінансування.

Відновилося будівництво в червні 2005 року, значною мірою завдяки фінансовій допомозі промислових підприємств Запорізького регіону.

У липні 2006 року керівництво Національного заповідника "Острів Хортиця" відмовилося від будівництва історико-етнографічного комплексу "Запорозька Січ", ухваливши рішення створити на Хортиці узагальнений образ усіх восьми Січей, які існували на території України. Відкриття комплексу, спочатку заплановане на 14 жовтня 2006г., перенесено на невизначений термін.