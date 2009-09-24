Потап і Настя Каменських очолили рейтинг найуспішніших зірок України

Журнал новин "Фокус" представляє рейтинг "25 найуспішніших зірок України". У нього потрапили всі, навіть ті, хто недивлячись на не найвдаліший рік, зуміли зберегти гонорари, не втратили в кількості виступів і по-колишньому цікаві масовій аудиторії.

При оцінюванні інтересу аудиторії до співака або спортсмена враховувалася частота відповідних запитів в Яндексу і Google, а також згадуваність у ЗМІ. Крім того, приймалася до уваги інформація про касові концерти, виступи на фестивалях і в збірних концертах, затребуваність на корпоративах і участі в рекламних кампаніях.

Переможцем цього року став дует Потап і Настя Каменських, який за минулий рік видав найбільше пісень, що стали народними хітами і що лідирують у продажу мобільного контенту. Слідом за дуетом йдуть "Студія Квартал-95" і боксер Володимир Кличко. Переможниці минулого року Ані Лорак дісталася четверта позиція. Замикають п`ятірку лідерів новачки цього року – група "Бумбокс".

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