Джексону присудили 4 премії American Music Awards
10:19, 23 листопада 2009Культура
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А з Дженніфер Лопес стався інцидент
Майкл Джексон посмертно став лауреатом премії American Music Awards (AMA) в номінації «Найкращий артист в жанрі соул/R&B», вручення якої пройшло в Лос-Анджелесі в неділю, передає Reuters .
Джексон одержав ще три призи, зірка кантрі-музики Тейлор Свіфт також отримала чотири нагороди.
Гурт Black Eyed Peas відзначили двічі, по нагороді отримали репер Джей-Зі та його дружина співачка Бейонсе.
Нагороди Майкла Джексона одержав його брат Джермейн. На сцені з присвятою загиблому співакові виступила його сестра Джанет.
Під час виступу Дженніфер Лопес стався інцидент: співачка спіткнулася і впала, проте при цьому не постраждала.
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