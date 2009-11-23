Джексону присудили 4 премії American Music Awards

10:19, 23 листопада 2009
Культура
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А з Дженніфер Лопес стався інцидент

Майкл Джексон посмертно став лауреатом премії American Music Awards (AMA) в номінації «Найкращий артист в жанрі соул/R&B», вручення якої пройшло в Лос-Анджелесі в неділю, передає Reuters .

Джексон одержав ще три призи, зірка кантрі-музики Тейлор Свіфт також отримала чотири нагороди.

Гурт Black Eyed Peas відзначили двічі, по нагороді отримали репер Джей-Зі та його дружина співачка Бейонсе.

Нагороди Майкла Джексона одержав його брат Джермейн. На сцені з присвятою загиблому співакові виступила його сестра Джанет.

Під час виступу Дженніфер Лопес стався інцидент: співачка спіткнулася і впала, проте при цьому не постраждала. 

Газета.ру

 

 

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