У Франції перезахоронять прах Альбера Камю

Президент Франції Ніколя Саркозі заявив про рішення перезахоронити прах відомого французького письменника, нобелівського лауреата з літератури Альбера Камю.

На думку Саркозі, Камю гідний бути похованим у Пантеоні, де покояться видатні діячі Франції. Церемонія перезахоронення, за словами президента, буде приурочена до 50-річних роковин з дня смерті письменника.

"Це рішення ще не ухвалено, проте, гадаю, це особливий вибір. Залишилося заручитися підтримкою родичів Камю, на чию згоду я розраховую", – розповів Ніколя Саркозі.

Рішення Саркозі викликало бурхливу полеміку серед політичного бомонду, літературознавців і спадкоємців письменника.

Відомий французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, автор знаменитих романів "Сторонній", "Чума" та низки інших, загинув у автокатастрофі 4 січня 1960 року.

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