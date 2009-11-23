У Франції перезахоронять прах Альбера Камю
17:30, 23 листопада 2009Культура
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Рішення Саркозі викликало бурхливу полеміку
|Альбер Камю
На думку Саркозі, Камю гідний бути похованим у Пантеоні, де покояться видатні діячі Франції. Церемонія перезахоронення, за словами президента, буде приурочена до 50-річних роковин з дня смерті письменника.
"Це рішення ще не ухвалено, проте, гадаю, це особливий вибір. Залишилося заручитися підтримкою родичів Камю, на чию згоду я розраховую", – розповів Ніколя Саркозі.
Рішення Саркозі викликало бурхливу полеміку серед політичного бомонду, літературознавців і спадкоємців письменника.
Відомий французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, автор знаменитих романів "Сторонній", "Чума" та низки інших, загинув у автокатастрофі 4 січня 1960 року.
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