У чеській столиці Празі на 61-му році помер відомий письменник і журналіст Петро Вайль. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомили його колеги.

Вайль помер пізно увечері в понеділок після важкої і тривалої хвороби.

Петро Вайль народився 29 вересня в 1949 році в Ризі, але майже все життя прожив за кордоном. Емігрував у США в 1977 році.

Жив у Нью-Йорку, співпрацював з багатьма емігрантськими виданнями, зокрема з газетою «Новий американець», редактором якої був Сергій Довлатов. З ним Вайль пліч-о-пліч пропрацював 13 років. Літератори стали не тільки колегами й однодумцями, але й хорошими друзями.

Там же, у США, Вайль познайомився з Йосипом Бpодським. Пізніше він виступив укладачем двох збірок поета: «Різдвяні вірші» і «Пересічена місцевість».

Вайль – автор книг «Геній місця», «Карта батьківщини», «Вірші про мене». У співавторстві з Олександром Генісом написав: «Світ радянської людини», «Американка», «Російська кухня у вигнанні», «Рідна мова».

Петро Вайль працював на радіостанції Свобода з 1988 року. Починав у нью-йоркському бюро, де згодом очолив відділення Російської служби. У 1995 році переїхав до Праги, де став заступником директора Російської служби з інформаційних, потім – з тематичних програмам.

Петро Вайль одержав декілька літературних премій, є членом-засновником Академії російської сучасної словесності. Входив у редраду журналів «Іноземна література і Знамено».

Кореспондент