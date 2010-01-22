PinchukArtCentre відкриває виставки індійця Гупти та українця Браткова

23 січня 2010 року в PinchukArtCentre відкриваються одразу дві персональні виставки всесвітньо відомих художників – індійця Субодха Гупти (Subodh Gupta) та українця Сергія Браткова. Обидва проекти присвячені змінам в національних культурах в контексті сучасного життя світу, і для них спеціально створені нові роботи, виключно для представлення в PinchukArtCentre. Виставки триватимуть до 21 березня 2010 року.

«Віра має значення» (Faith Matters) – це перша персональна виставка Субодха Гупти в Східній Європі. Спеціально для цієї виставки митець створив низку нових робіт, серед яких три нові скульптури та сім полотен, які розмістилися на 2-му та 3-му поверхах арт-центру. Художник фокусується на проблемах національної належності та культурних змінах. Усього експозиція нилічує 17 робіт.

Проект Сергія Браткова називається «Україна» – це перша масштабна персональна виставка художника в Україні. Автор створив серію нових фотографій та інсталяцій, які представлені паралельно з роботами, створеними ним протягом останніх десяти років. Деякі з них до цього часу не виставлялися. Це надає цікаву можливість прослідкувати різні етапи творчості митця. Експозиція, що представляє близько 70 робіт, розміщена на 4-му та 5-му поверхах PinchukArtCentre – це своєрідна розповідь, яка віддзеркалює сучасну Україну. Серед використаних медіа – фото, відео, інсталяції, проекції.

Цими проектами PinchukArtCentre продовжує свою системну діяльність, спрямовану на представлення українського мистецтва світу та найкращих взірців мистецтва світового в Україні через поєднання національної ідентифікації та міжнародних викликів.

У суботу, 23 січня PinchukArtCentre також запрошує всіх поціновувачів сучасного мистецтва на зустріч з художниками Субодхом Гуптою та Сергієм Братковим. Зустріч відбудеться з 13:00 до 14:00 на 6-му поверсі PinchukArtCentre. Вхід вільний.

У заході також візьмуть участь Екхард Шнайдер, генеральній директор PinchukArtCentre, та Олександр Соловйов, куратор.

***Субодх Гупта народився в 1964 році в місті Кхагаул індійського штату Біхар. Він навчався в художньому коледжі в місті Патна (1983-1988 рр.), потім переїхав до Нью-Делі, де зараз живе і працює. Гупта почав експериментувати з різними медіа, кульмінацією яких стала інсталяція створена у 1996 році під назвою «29 ранків». Його роботи охоплюють скульптуру, інсталяцію, живопис, фотографію, перформанс і відео. Найбільш відомими роботами Субодха Гупти стали скульптури та інсталяції з металевих кухонних предметів. Гупта перетворює ікони індійського повсякденного життя на витвори мистецтва, зрозумілі всьому світу. Був учасником Венеційської Бієнале, Лондонської Frieze, виставлявся в найбільших музеях світу, серед яких Tate та MoMA.

***Сергій Братков народився у Харкові в 1960 році. Живе і працює в Москві. У 2002 Братков взяв участь у 25-й Бієнале сучасного мистецтва в місті Сан-Паулу. У 2007 був одним з художників, що офіційно представляли Україну на 52-й Венеційській бієнале в рамках проекту «Поема про внутрішнє море», який був організований PinchukArtCentre. До числа персональних виставок увійшли

«Фауст і Маргарита», Центр сучасного мистецтва, Київ, 2003р.; S.M.A.K., Гент, 2005; «Частина мого життя», Московський музей сучасного мистецтва, 2006; виставки в Центрі сучасного мистецтва BALTIC, Лондон, Великобританія, у Музеї фотографії Glory Days, Вінтертур, Швейцарія, 2008 р. та в Canal de Isabel II, Мадрид, Іспанія, 2009 рік.