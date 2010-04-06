У Великобританії знайшли невідомі ескізи Мікеланджело

Працівники Британського музею виявили ескізи Мікеланджело для статуї Мадонни з немовлям у Брюгзі, повідомляє The Daily Telegraph.

Ескізи вдалося виявити на полотні під пізнішим малюнком – в інфрачервоному діапазоні виявилися сліди вуглецю, що містився у вугіллі і чорній крейді, які Мікеланджело використовував для роботи. Подібна технологія, за словами вчених, до ескізів застосовується вперше – раніше її використовували тільки для вивчення барвистих полотен.

Вивчивши ескіз, дослідники виявили, що моделлю для Мадонни, ймовірно, служив чоловік. Вони зазначають, що дане відкриття не стало для них сюрпризом, оскільки за часів Мікеланджело жінки використовувалися як моделі доволі рідко.

У цілому за допомогою нової технології дослідники виявили вже 8 невідомих ескізів різних авторів (зокрема нарис Андреа Мантеньі). Дослідники кажуть, що на початку XVI століття папір коштував досить дорого, тому художники використовували одне й те ж полотно багато разів. Як резиново гумка використовувався черствий хліб.

Lenta.ru