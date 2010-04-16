У Севастополі невідомі знищили пам'ятну дошку українській співачці
10:32, 16 квітня 2010Культура
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Міліція шукає зловмисників
У центрі Севастополя невідомі зірвали і розтрощили пам`ятну дошку українській співачці, народній артистці УРСР Оксані ПЕТРУСЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятну дошку уродженці цього міста встановили і урочисто відкрили на будівлі Севастопольського російського академічного драматичного театру ім.А.Луначарського у лютому цього на честь 110-річчя співачки.
Міліція Севастополя веде пошук зловмисників.
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