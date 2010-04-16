У Львові пограбували Пагорб Слави

У Львові на території меморіального комплексу «Пагорб Слави» скоєно акт вандалізму.

Як повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК, з обеліску, встановленого на честь російських воїнів, які загинули у Галичині в роки Першої світової війни, викрадено кількаметрову бронзову гірлянду і бронзову табличку з написом.

Як зазначив О.КАЛИНЮК, представники Львівської обласної організації ветеранів України та Антифашистського комітету звернулися до керівництва держави, ЗМІ і «країн, що постраждали від фашизму», з відкритою заявою, у якій наголошується, що ветерани і члени Антифашистського комітету «будуть вимагати від Генеральної прокуратури України притягнути до відповідальності посадових осіб міліції, з вини яких не була порушена кримінальна справа за фактом вандалізму на Пагорбі Слави у 2009 році та не порушена кримінальна справа за фактом вандалізму, вчиненого проти обеліску у квітні 2010 року».

«Також ми будемо вимагати, щоб Генеральна прокуратура України перевірила Львівську міську раду щодо виконання вимог Закону «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», і зокрема, ст.ст. 2, 6. За невиконання вимог зазначеного закону будемо вимагати притягнути міського голову Львова Андрія САДОВОГО до відповідальності, а Львівську міську раду розпустити як таку, що порушує Конституцію та закони України і не виконує вимоги ст. 78 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»», - йдеться у зверненні.

Довідка УНІАН. Пагорб Слави - меморіал на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни у Галичині, і на честь радянських воїнів, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році.

У 1960 році на Пагорбі Слави було перепоховано прах радянського розвідника, Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова.