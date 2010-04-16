У Севастополі пройде акція "Георгіївська стрічка"

У Севастополі 24 квітня стартує акція «Георгіївська стрічка», що стала останніми роками традиційною. Вона триватиме до 9 травня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у громадській організації «Севастопольський інформаційний центр розвитку туризму» (СІЦРТ), яка четвертий рік поспіль є ініціатором проведення акції, цього році СІЦРТ розповсюдить у Севастополі 100 тисяч георгіївських стрічок. У першу чергу їх отримають ветеранські організації, а також музеї, тематика яких пов’язана з Великою Вітчизняною війною, та журналісти.

24 квітня про початок акції, її історію сповістять гучномовці, розташовані по кільцю міста. 24-25 квітня учасники акції - молоді волонтери - на кінцевих зупинках громадського транспорту вручать кожному водієві стрічки з написом «65 років Великої Перемоги місто-герой Севастополь». Городяни зможуть отримати стрічки з 1 по 9 травня в районі Алеї міст-героїв.

СІЦРТ також має намір передати стрічки Радам ветеранів Одеси, Керчі та Феодосії.

Як нагадали в СІЦРТ, акцію «Георгіївська стрічка» ініціювали в Москві в 2005 році до 60-річчя Великої Перемоги журналісти РІА «Новости». За п`ять років по всьому світу було поширено понад 55 мільйонів стрічок. Георгіївська стрічка остаточно закріпилася як символ Перемоги над фашизмом. Про підтримку акції заявили не лише в Росії, Україні, інших країнах СНД, але й у далекому зарубіжжі - у Великій Британії, США, Мексиці, Туреччині, Аргентині, Нідерландах, Китаї, Ісландії, ПАР, Греції, В`єтнамі.