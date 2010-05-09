Знайдено невідому картину Рафаеля

У музеї італійського міста Модена була виявлена робота Рафаеля, повідомляє Reuters. Довгий час вважалося, що картина розміром 30 на 40 сантиметрів була створена в XIX столітті на основі полотна "Святе сімейство", також відомому як "Перлина". Проте вчені, за допомогою сучасних методів атрибуції, змогли встановити, що автором картини є Рафаель.

На полотні зображена жіноча голова. Очевидно, робота була або одним з перших етюдів Рафаеля при створенні "Святого сімейства", або частиною значнішого за розмірами зображення, що збереглася, першого варіанту "Перлини".

"Святе сімейство" було задумане і почате Рафаелем, проте смерть у 1520 році завадила художникові закінчити твір. Картину завершив один з найталановитіших учнів Рафаеля, Джуліо Романо. Роботу придбав кардинал Іпполіто д`Есте. Незабаром він продав "Святе сімейство" (зараз воно зберігається в мадридському музеї Прадо), залишивши у себе лише фрагмент, створений самим Рафаелем. У запасниках галереї д`Есте його і знайшли більше чотирьох сторіч опісля.

Мистецтвознавець Маріо Скаліні (Mario Scalini) розповів, що в каталозі галереї значилося зображення голови Мадонни; відомо було, що картину не продавали, проте знайти її не могли. Увагу Скаліні привернула невелика робота в розкішній різьбленій золотій рамі. Очевидно, що людина, котра так обрамила картину, не вважала її копією XIX століття і знав, хто її автор, каже мистецтвознавець.

За словами Скаліні, картину реставрували в XVII і XIX століттях, і лише сучасні технології дозволили розгледіти під слідами робіт "непридатних малярів" руку Рафаеля. Зараз знайдену картину оцінюють приблизно в 30 мільйонів євро.

Lenta.ru