Одинадцятий Всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури «Просто так»

15 травня об 11.00 у місті Коростень, у Міському будинку культури, що на центральній площі, розпочнеться фінальна частина Одинадцятого Всеукраїнського фестивалю сучасної української літератури «Просто так». Свої твори зі сцени фестивалю прочитають автори з різних областей, яких до участі у фіналі запросило журі фестивалю. До участі також запрошуються журналісти та книговидавці. Фіналістів, журналістів і видавців у суботу, 15 травня, о 9.00 біля агентства УНІАН (Хрещатик, 4) чекатиме спеціальний автобус, яким увечері цього ж дня можна буде повернутися до Києва.

Контактна особа у Коростені – Гераймович Сергій Олександрович,

моб. (068) 112-41-24

Спонсори фестивалю – місто Коростень, вітчизняний виробник комп’ютерів фірма «ДіаВест», вітчизняний переробник морепродуктів – компанія «Плеяди»; інформаційні спонсори – 5-й канал, УНІАН, газети «Дзеркало тижня», «Літературна Україна», «Українська літературна газета», «Киевские ведомости».

Подробиці – на сайті litfest.org.ua.