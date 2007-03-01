У програму міжнародного фестивалю «Один світ» включено україно-шведську стрічку

У Празі стартував міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини – «Один світ».

Ініціатор кінофоруму – чеська правозахисна організація «Людина у біді». Програма фестивалю включає понад 120 стрічок з 40 країн світу, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

У програмі фестивалю стрічка «Людмила та Анатолій» – робота про те, як прагнення творити добро долає кордони. Шведський режисер стрічки Ґуннар Берґдал розповідає про долю українки Людмили, з якою познайомився після катастрофи у Чорнобилі.

Українсько-шведсько-фінський фільм включено до головної конкурсної програми. «Я б сказала, що це фільм про кохання, про те, як дитина – син Анатолій – повернув Людмилі волю до життя. Цей фільм має шанси стати найкращим фільмом фестивалю, а також дістати приз за режисуру», – зауважує директор програм фестивалю Генена Заїцова.

Фестиваль триватиме тиждень. Один із його призів – за внесок у боротьбу за права людини – як і щороку, вручить перший чеський президент, відомий правозахисник Вацлав Гавел.