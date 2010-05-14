У Німеччині демонтували скульптуру голого папу Римського (фото)

14:15, 14 травня 2010
Культура
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Бенедикт може відмінити свій візит у Констанц

Скульптура голого папи Римського роботи Петера Ленка
Влада німецького міста Констанц на Боденському озері демонтували встановлену на міському вокзалі статую голого папи Римського роботи скульптора Петера Ленка (Peter Lenk), повідомляє швейцарська NZZ-Online.

Фігура голого понтифіка заввишки два метри і вагою 700 кілограмів була фрагментом іншої відомої скульптури Ленка, яка в 1993 році була встановлена на вході в міську гавань Констанца.

Виконана з бетону "Імперіа" заввишки 9 метрів і вагою в 18 тонн є фігурою середньовічної блудниці з піднятими руками. На долонях у неї примостилися двоє голих чоловіків: один в імператорській короні, інший в папській тіарі.

Перша чоловіча фігура зображає правителя Священної Римської імперії Сигізмунда, друга – Папу Римського Мартіна V. Уся скульптура "Імперіа" посилає до розповіді Оноре де Бальзака "Красуня Імперіа", в якій розповідається, як куртизанка на ім`я Імперіа, користуючись пристрастями і слабостями католицького клірика, змогла вплинути на рішення XVI вселенського собору в Констанці.

Коментуючи рішення туристичного бюро Констанца, на території якого і була встановлена окрема фігура голого Папи Римського, скульптор Петер Ленк пояснив його ухвалення провінціальністю місцевих чиновників. Крім того, на його думку, на бюро могли чинити тиск консерватори з Християнсько-демократичного союзу і представники католицької церкви. Вони, як вважає скульптор, побоюються, що через статуї голого понтифіка нинішній Папа Римський Бенедикт XVI може відмінити свій візит у Констанц, який назначений на 2014 рік, коли справлятиметься ювілей Констанцського собору.

Lenta.ru

 

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