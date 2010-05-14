"Вплив фестивалю "Парк Київська Русь" на розвиток культури, мистецтва та туризму в Україні"

18 травня о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція з організаторами та учасниками III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь» на тему: "Вплив Міжнародного фестивалю "Парк Київська Русь" на розвиток культури, мистецтва та туризму в Україні".

У прес-конференції візьмуть участь Володимир Янченко – автор проекту «Парк Київська Русь», президент БО «Слов’янський фонд»; Ольга Бенч – заступник Міністра культури та туризму України; Ігор Осипенко – начальник управління культури та туризму КМДА;Лариса Болдирєва – керівник продюсерського центру «Апріорі».

На прес-конференції присутні дізнаються: кому і навіщо потрібні історичні фестивалі; наскільки прибутковим є фестивальний туризм; чим дивуватимуть гостей «Парку Київська Русь» у травні.

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