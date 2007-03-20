У Музеї книги і друкарства України” відкрито виставку “Мистецтво етносів Закарпаття”

У Музеї книги і друкарства України у рамках проекту “Етномистецьке розмаїття регіонів України” відкрито виставку “Мистецтво етносів Закарпаття”.

Міністерство культури і туризму України започатковує мистецький проект “Етномистецьке розмаїття регіонів України”, метою якого є ознайомлення широкого кола глядачів з мистецькими здобутками національних меншин, які компактно проживають у різних регіонах України.

16 березня поточного року в рамках проекту в Музеї книги і друкарства України відбулося відкриття першої складової – мистецької виставки “Мистецтво етносів Закарпаття”, присвяченої Всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва.

Виставка має на меті продемонструвати багатство традицій національностей та етнічних груп Закарпаття, які не зважаючи ні на які перешкоди, зуміли не лише зберегти свою самобутність, але й пронести крізь віки дух творчості для наступних поколінь. Живучи в мирі й порозумінні, нині вони складають багатобарвну палітру українського народу.

На виставці представлені угорські ткані рушники, графічні й живописні твори, художні вироби з кераміки, словацькі вишивані серветки, скатертини й пейзажі Карпат, лемківські прокровці, художні вироби з дерева, гуцульській народний одяг, музичні інструменти, польські витинанки та багато інших цікавих експонатів.

У відкритті виставки взяв участь мистецькій колектив із Закарпаття, у виконанні якого прозвучали музичні твори угорців, румун, словаків, ромів, які проживають у цьому західному регіоні України.

Протягом 2007 року в рамках мистецького проекту “Етномистецьке розмаїття регіонів України” Міністерство культури і туризму України планує провести ще дві культурно-мистецькі акції, про що буде повідомлено додатково.

Виставка працює щодня, крім вівторка, з 10:00 до 18:00 і триватиме до 30 березня 2007 р. у приміщенні Музею книги і друкарства України за адресою: м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 9.