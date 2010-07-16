Київрада передала Печерську Лавру у держвласність

Київрада передала у державну власність на безоплатній основі комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.



Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення був озвучений секретарем Київради Олесем ДОВГИМ та запропонований до внесення у порядок денний сьогоднішнього засідання міської ради.



О.ДОВГИЙ зазначив, що вказане питання обговорювалось на погоджувальній нараді і знайшло підтримку.



За внесення цього питання до порядку денного проголосували 77 депутатів Київради.



При голосуванні по суті, тобто за передачу заповідника в державну власність, пропозиція знайшла підтримку у 73 депутатів з 112 присутніх у залі.



Проект рішення не наданий депутатам Київради, а отже невідомо, про яку саме площу йдеться у рішенні.



Крім того, окремим проектом рішення, який було внесено до порядку денного засідання, передбачено передачу також на безоплатній основі окремо Успенського собору Національного Києво-Печерського заповідника до державної власності.



Це питання було окремо проголосовано. За нього проголосували 68 депутатів Київради.



У рішенні зазначено, що йдеться про передачу Успенського собору на вул. Мазепи, 21, загальною площею 1921 кв. м. Об’єкт передається до сфери управління Міністерства культури і туризму України.



Депутати доручили Головному управлінню комунальної власності Києва разом з Головним управлінням охорони культурної спадщини здійснити відповідні заходи щодо передачі Успенського собору у держвласність.

