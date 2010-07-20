У Києві зносять кінотеатр Довженка
15:48, 20 липня 2010Культура
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Очищають під майбутній 15-поверховий розважальний комплекс
Днями на проспекті Перемоги розпочали руйнування кінотеатру імені Довженка.
За інформацією "Газети по-київськи" будівлю зносять, щоб очистити майданчик під майбутній 15-поверховий розважальний комплекс.
Так, до полудня 20 липня від будівлі кінотеатру навпоти метро "Політехнічний інститут" залишилися дві стіни: фасадна, де ще зовсім недавно висів банер "Реконструкція", і тильна.
У торцевих стінах зяють пролами, біля них навалені купи будівельного сміття.
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