У Києві зносять кінотеатр Довженка

Днями на проспекті Перемоги розпочали руйнування кінотеатру імені Довженка.

За інформацією "Газети по-київськи" будівлю зносять, щоб очистити майданчик під майбутній 15-поверховий розважальний комплекс.

Так, до полудня 20 липня від будівлі кінотеатру навпоти метро "Політехнічний інститут" залишилися дві стіни: фасадна, де ще зовсім недавно висів банер "Реконструкція", і тильна.

У торцевих стінах зяють пролами, біля них навалені купи будівельного сміття.

Українська правда