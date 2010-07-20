Джо Кокер у Києві дасть концерт
17:03, 20 липня 2010Культура
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У рамках світового турне
У рамках світового турне восени в українську столицю приїде легендарний Джо Кокер.
«Hard Knocks Tour» – це перший світовий тур співака з 2007 року, що включає країни Європи. 3 жовтня він виступить на сцені Національного палацу «Україна».
Як повідомили організатори заходу, на концерті в Києві будуть виконані пісні з нового альбому «Hard Knocks», а також всесвітньо відомі хіти.
Альбом включає дев`ять абсолютно нових композицій, а також пісню Діксі Чікс «I Норі» в інтерпретації Джо Кокера.
За більш ніж 40-річну музичну кар`єру Джо Кокер залишається одним з найбільш успішних артистів. Більшість його альбомів є мультиплатиновими у всьому світі.
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