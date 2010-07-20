Джо Кокер у Києві дасть концерт

У рамках світового турне восени в українську столицю приїде легендарний Джо Кокер.

«Hard Knocks Tour» – це перший світовий тур співака з 2007 року, що включає країни Європи. 3 жовтня він виступить на сцені Національного палацу «Україна».

Як повідомили організатори заходу, на концерті в Києві будуть виконані пісні з нового альбому «Hard Knocks», а також всесвітньо відомі хіти.

Альбом включає дев`ять абсолютно нових композицій, а також пісню Діксі Чікс «I Норі» в інтерпретації Джо Кокера.

За більш ніж 40-річну музичну кар`єру Джо Кокер залишається одним з найбільш успішних артистів. Більшість його альбомів є мультиплатиновими у всьому світі.

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