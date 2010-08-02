У Києві поховали Миколу Мозгового

Вчора у Києві поховали українського композитора та співака, директора національного палацу "Україна" Миколу Мозгового.



Його відспівали в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, потім жалобна процесія рушила на Байковий цвинтар. Кортеж складався з кількох десятків авто, двох автобусів і двох мікроавтобусів. Його супроводжували машини "швидкої" та патруля ДАІ, повідомляє tsn.ua.



М.Мозгового поховали поруч із українською журналісткою Наталією Кондратюк та академіком Георгієм Пуховим. Також неподалік поховані актори Леонід Биков, Сергій Іванов, Микола Олялін, письменник Павло Глазовий, екс-міністр МВС Юрій Кравченко.



Попрощатися з М.Мозговим приїхали близько 200 осіб. Панахиду відправляв священик Української православної церкви Московського патріархату.



Як повідомляв УНІАН, М.Мозговий помер 30 липня. У 63-річного композитора не витримало серце.



