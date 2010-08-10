Робі Вільямс одружився з 31-річною американською акторкою

Британський співак 36-річний Робі Вільямс 7 серпня одружився на американській актрисі 31-річній Айде Фільд.



Весільна церемонія відбулася в Лос-Анджелесі, в особняку співака. Серед запрошених були тільки близькі друзі та рідні. Захід було заплановано на 5:00 вечора за місцевим часом.



До цього молодята зустрічалися близько трьох років. Спочатку проведення весілля планувалося на наступний рік, проте наречена поставила нареченому ультиматум, зажадавши одружитися якомога швидше.



Крім цього, Гайда Фільд хоче в найближчому майбутньому народити дитину і тому примушувала Робі Вільямса кинути палити. Співак, який раніше викурював по 60 сигарет (3 пачки) в день, поступово довів їх кількість до 10 і все-таки кинув курити остаточно. Саме це досягнення стало його весільним подарунком нареченій.



За відомостями американського порталу tvnz.co.nz, за місяць до весілля пара підписала шлюбний договір. У документі зазначено, на яку частину статків Вільямса може розраховувати Фільд у випадку розлучення. На яку саме суму погодився співак, не уточнюється. Варто відзначити, що статки британського співака оцінюються, як мінімум, в 80 мільйонів фунтів стерлінгів.



Нагадаємо, що нещодавно в Росії шанувальники музики і кіно мали можливість порадіти за весілля відразу двох зірок. Актриса Єлизавета Боярська вийшла заміж за зірку фільму Стиляги Максима Матвєєва. Також Сергій Шнуров одружився втретє.

Lenta.ru

