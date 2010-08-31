Янукович повернув у Україну «Поцілунок Іуди»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привіз в Україну картину Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди», яка була передана українській делегації під час офіційного візиту до Німеччини.

Як повідомили у прес-службі глави держави, планується, що картину відреставрують у Києві кращі фахівці із залученням іноземних експертів. Після реставрації полотно повернуть в Одеський музей західного і східного мистецтва, звідки вона була викрадена, але лише після того як у музеї буде встановлено належний рівень охорони.

Як повідомляв УНІАН, шедевр геніального Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» вартістю близько 100 млн. дол. був викрадений у ніч на 4 серпня 2008 року. Картину вдалося викрасти через недостатньо надійну охорони експонатів музею.

Пізніше фахівці висунули гіпотезу, що полотно під час крадіжки було пошкоджене і вивезене за межі території України.

25 червня 2010 року в Берліні працівниками МВС України спільно з правоохоронними органами Німеччини було затримано трьох громадян України і одного громадянина ФРН, які викрали картину Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».

30 вересня у Берліні відбулась церемонія передачі українській стороні картини Караваджо.

Сенатор Берліна разом із генпрокурором ФРН, керівництвом Берлінської картинної галереї та представники німецької федеральної поліції передали міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ полотно, яке під охороною було доставлене в аеропорт.