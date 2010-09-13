Леді Гага завоювала вісім нагород на церемонії MTV VMA 2010 (фото)

Американська поп-співачка Леді Гага завоювала вісім нагород на церемонії MTV Video Music Awards 2010, яка пройшла в Лос-Анджелесі 12 вересня 2010 року. Їй, зокрема, присудили премію в головній номінації під назвою "Краще відео року" за кліп "Bad Romance". Про це повідомляється на офіційному сайті MTV VMA 2010.

Крім цього Леді Гага одержала нагороди в номінаціях "Краще поп-відео року", "Краще відео виконавиці", "Краща співпраця", "Краще танцювальне відео", "Краща хореографія", "Краща режисура" і "Кращий монтаж".

На здобуття премії було висунуто два кліпи виконавиці: "Bad Romance" і "Telephone". При цьому відео Леді Гаги були представлені в 13 номінаціях, що є рекордом премії MTV Video Music Awards.

Репер Емінем одержав дві нагороди – у номінаціях "Краще хіп-хоп відео" і "Краще відео виконавця". При цьому він був лідером з числа номінацій серед виконавців-чоловіків. Його кліп "Not Afraid" претендував на вісім нагород.

Кращим новим артистом був визнаний канадський поп-співак Джастін Бібер. У номінації "Краще рок-відео" переміг гурт 30 Seconds to Mars, лідером якого є актор Джаред Лето.

Повний список переможців представлений на офіційному сайті премії.

Lenta.ru