'Ми не можемо цього допустити': Рубіо заявив про атаки України на судна США

Ця заява пролунала на тлі стурбованості США через зростання світових цін на нафту.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка стурбована неодноразовими випадками, коли Україна, можливо, не навмисно, здійснювала атаки на судна, пов’язані з США. Про це Рубіо сказав в етері телеканалу Fox News.

Зокрема, держсекретар прокоментував стурбованість президента США Дональда Трампа щодо зростання світових цін на нафту.

Як сказав Рубіо, це є дилемою через три причини.

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"Здебільшого, зростання цін на нафту, яке ви бачили в останні кілька тижнів - зараз це стабілізувалося - пов'язане з Чорним морем, Україною та Росією, а також Єменом та хуситами", - наголосив Рубіо.

Зокрема, як пояснив держсекретар, дилема полягає у тому, що в Україні кажуть: "щоночі Росія запускає на Київ ракети і завдає ударів по цивільному населенню, і тому, Україна має відповісти".

"Я думаю, ви бачили, що 5 тисяч дронів атакували Москву, Росію, приблизно 48 годин тому", - сказав Рубіо.

Тому, на думку Рубіо, це впливає на світові ціни на пальне.

"Однак, єдине, що нас турбує, полягає у тому, що впродовж останніх кількох місяців були неодноразові випадки, коли пов'язані з Америкою судна ставали мішенями - напевно, не навмисно, але все ж таки мішенями з боку України. Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", - наголосив Рубіо.

Також він додав, що Трамп постійно прагне припинити війну між Росією і Україною, і готовий докладати усіх можливих зусиль для її закінчення. Однак, Рубіо визнав, що це зробити непросто.

"Але ми й надалі сподіваємося, що щось може відбутися, тому що ви знаєте, що росіяни страждають - тисячі загиблих солдатів щотижня. І звісно, Україна також стикається з натиском. Отже, це дійсно дуже завдає шкоди обом сторонам. І ми хочемо зробити все можливе, щоб припинити це. Це дуже важко, на жаль", - зазначив Рубіо.

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