'Ми не можемо цього допустити': Рубіо заявив про атаки України на судна США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка стурбована неодноразовими випадками, коли Україна, можливо, не навмисно, здійснювала атаки на судна, пов’язані з США. Про це Рубіо сказав в етері телеканалу Fox News.
Зокрема, держсекретар прокоментував стурбованість президента США Дональда Трампа щодо зростання світових цін на нафту.
Як сказав Рубіо, це є дилемою через три причини.
"Здебільшого, зростання цін на нафту, яке ви бачили в останні кілька тижнів - зараз це стабілізувалося - пов'язане з Чорним морем, Україною та Росією, а також Єменом та хуситами", - наголосив Рубіо.
Зокрема, як пояснив держсекретар, дилема полягає у тому, що в Україні кажуть: "щоночі Росія запускає на Київ ракети і завдає ударів по цивільному населенню, і тому, Україна має відповісти".
"Я думаю, ви бачили, що 5 тисяч дронів атакували Москву, Росію, приблизно 48 годин тому", - сказав Рубіо.
Тому, на думку Рубіо, це впливає на світові ціни на пальне.
"Однак, єдине, що нас турбує, полягає у тому, що впродовж останніх кількох місяців були неодноразові випадки, коли пов'язані з Америкою судна ставали мішенями - напевно, не навмисно, але все ж таки мішенями з боку України. Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", - наголосив Рубіо.
Також він додав, що Трамп постійно прагне припинити війну між Росією і Україною, і готовий докладати усіх можливих зусиль для її закінчення. Однак, Рубіо визнав, що це зробити непросто.
"Але ми й надалі сподіваємося, що щось може відбутися, тому що ви знаєте, що росіяни страждають - тисячі загиблих солдатів щотижня. І звісно, Україна також стикається з натиском. Отже, це дійсно дуже завдає шкоди обом сторонам. І ми хочемо зробити все можливе, щоб припинити це. Це дуже важко, на жаль", - зазначив Рубіо.