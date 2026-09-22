В Україні стався землетрус магнітудою 4,2 (карта)

Землетрус стався на глибині три кілометри.

У Полтавській області України стався землетрус магнітудою 4,2. Як повідомляє Головний центр спеціального контролю на своєму сайті, землетрус було зареєстровано сьогодні, 22 вересня.

"Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - йдеться у повідомленні.

У ГЦСК також додали, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до "сильно помірних".

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Сильно помірний землетрус: що це означає

На сайті Центру зазначається, що сильно помірний землетрус відчувається більшістю людей як усередині приміщення, так і під відкритим небом. Багато людей, які знаходяться в будівлі, лякаються і вибігають на вулицю. Деякі люди гублять рівновагу. Домашні тварини також вибігають з приміщень.

У небагатьох випадках може розбиватися посуд та інші скляні вироби, падають книги. Можливі переміщення тяжких меблів, чути дзвін на дзвіницях. Крім того, йдеться про легкі та помірні пошкодження у деяких типах споруд.

У небагатьох випадках у сирих ґрунтах можливі тріщини шириною до 1 сантиметра, а у гірських районах - окремі випадки зсувів.

Землетруси та вулкани в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів він відносився до невідчутних.

Олександр Митрохін, геолог, петрограф, доктор геолого-мінералогічних наук, професор зауважив, що в Україні є вулкани, які припинили свою активність задовго до появи людини. Наймолодші з них розташовані на Закарпатті.

Крім того, Віктор Нестеровський, професор, директор Геологічного музею зазначив, що в Україні може бути понад 100 грязьових вулканів, якщо враховувати як діючі, так і ті, що припинили свою активність.

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