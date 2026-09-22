6 мальовничих куточків світу, де вам заплатять за переїзд

Влада готова викласти кругленьку суму новачкам, однак доведеться виконати низку суворих умов.

Деякі містечка та мальовничі села у різних куточках світу готові платити чималі гроші тим, хто наважиться туди переїхати. Про це повідомляє видання Business Insider.

Так місцева влада намагається врятувати напівпорожні краї від занепаду та знайти нові робочі руки.

Утім, за просто так кошти ніхто не роздає – у кожній такій програмі є свої суворі підводні камені.

Відео дня

Список із 6 привабливих напрямків, які пропонують виплати за переїзд, назвало медіа.

Швейцарія: до 30 тисяч доларів

Невелике альпійське село Альбінен у кантоні Вале пропонує дорослим по 25 тисяч франків (близько 30 412 доларів), а за кожну дитину – ще по 10 тисяч франків. Програму запустили ще у 2017 році, коли населення села скоротилося до менш ніж 300 осіб: там немає ані школи, ані банку, ані пошти, залишився лише один паб.

Умови не з легких: заявнику має бути до 45 років, він зобов'язаний купити в селі житло вартістю понад 200 тисяч франків, прожити там не менше 10 років і отримати швейцарське громадянство. Якщо переїзд не "протримається" десять років – гроші доведеться повернути. У 2023 році програма несподівано стала вірусною: за словами мера Альбінена Беата Йоста, до мерії щодня надходило близько сотні запитів.

Греція: стипендія та безкоштовне житло на острові

Крихітний острів Антикітера між Критом і материковою Грецією готовий платити сім'ям із трьома й більше дітьми щомісячну стипендію в 500 євро протягом трьох років, а також надати безкоштовне житло й харчування.

Програму запустили ще у 2019-му, коли на острові залишилося всього 24 жителі. Проєкт кілька разів призупиняли та відновлювали – востаннє у 2023 році вже за фінансової підтримки Елладської православної церкви. Станом на січень 2026-го жодна родина ще не в'їхала: будівництво житла досі триває, хоча заявки продовжують приймати.

Італія: 15 тисяч євро

Італійський острів Сардинія, попри населення майже в 1,6 мільйона осіб, бореться з відтоком мешканців із малих містечок. Тим, хто переїде до населеного пункту з населенням до 5 тисяч осіб, виплачують 15 тисяч євро на ремонт житла, а також по 600 євро щомісяця за народження або усиновлення першої дитини та по 400 євро – за кожну наступну.

Головна умова – проживати на Сардинії постійно та оформити там реєстрацію протягом 18 місяців.

Ірландія: до 70 тисяч євро

Програма Our Living Islands, запущена у 2023 році, пропонує до 70 тисяч євро тим, хто вирішить оселитися на одному з 30 ірландських островів, не з'єднаних мостом чи дамбою з материком. Гроші виділяють через грантову схему на ремонт житла, побудованого до 1993 року.

Уряд Ірландії пояснив мету програми так: щоб "стійкі, повноцінні громади могли й надалі жити – і процвітати – на прибережних островах ще довгі роки".

Японія: до мільйона єн

З 2019 року японський уряд платить тим, хто готовий переїхати з переповненого Токіо до сільської місцевості: одне домогосподарство отримує 1 мільйон єн (близько 6400 доларів), одинак – 600 тисяч єн. Якщо переселенець відкриває на новому місці бізнес, суму можна збільшити ще на мільйон єн.

Іноземцям купити нерухомість у японській глибинці нескладно, але для отримання самого гранту необхідний статус постійного або довгострокового резидента – робочої візи недостатньо.

Іспанія: до 40 тисяч євро

Програма Revive в іспанській провінції Ла-Ріоха розрахована на людей віком до 45 років, готових переїхати до містечок із населенням до 5 тисяч осіб. Сума виплати залежить від розміру населеного пункту: від 20 тисяч євро (2001–5000 жителів) до 40 тисяч євро (менше 500 жителів). Гроші необхідно витратити на купівлю або ремонт житла та прожити там як мінімум п'ять років.

Найкращі міста для життя

Раніше УНІАН повідомляв про рейтинг найкращих міст світу для життя у 2026 році, складений на основі даних Numbeo. Найкращим містом планети для проживання визнали нідерландську Гаагу, а всю першу десятку рейтингу зайняли виключно європейські міста. Потрапили до списку й українські міста – Львів опинився на 218-й позиції, а Київ – на 253-й.

Вас також можуть зацікавити новини: