Зарплати військових у 2027 році: нардеп розповів, що закладено в проєкт бюджету

Від розміру базового грошового забезпечення військових у майбутньому залежатиме низка соціальних виплат, зокрема пенсії.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачив більше коштів на грошове забезпечення військовослужбовців, однак базову виплату наразі закладено на рівні 20 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, на грошове забезпечення військовослужбовців наступного року передбачено більше коштів, однак поки незрозуміло, чи позначиться це безпосередньо на виплатах мобілізованим.

"Кабінет міністрів закладає на наступний рік базове грошове забезпечення військового – 20 тисяч гривень. Це неприпустимо і зараз триває дискусія. Чому це важливо? Важливо те, що саме від базового грошового забезпечення, залежить велика кількість соціальних виплат в майбутньому, в тому числі пенсій", - сказав політик.

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Цимбалюк також вказав, що наразі тривають розмови з Міністерством оборони щодо реалізації контрактів для військовослужбовців. За ними передбачені вищі виплати, однак наразі є питання з фінансуванням таких контрактів.

"Для фінансування тих контрактів грошей не вистачає вже в цьому році, в цьому бюджеті", – зазначив він.

Водночас нардеп очікує, що закладені у проєкті бюджету показники ще можуть змінитися.

"Будемо вірити в те, що це ще не основні показники. Що нам вдасться доопрацювати проєкт бюджету, про це говорили урядовці під час представлення. Дуже важливо, що міністр фінансів це розуміє і дискусія триває", - додав Цимбалюк.

Дефіцит бюджету України – головні новини

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що грошей в бюджеті України на 2026 рік не вистачить навіть на два місяці виплат зарплат військовим. Єдиною можливістю для подальшого здійснення виплат депутат називає прискорення надання фінансової підтримки від західних донорів України.

Голова уряду Сергій Корецький оцінив стан державних фінансів України як "близький до критичного". Уряд вже запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів. Кабмін також планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил Оборони.

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