США підписали з Данією та Гренландією угоду про безпеку: що вона передбачає

У документі визнається, що народ Гренландії має право на самовизначення.

Данія та Гренландія підписали з США нову угоду про безпеку щодо Гренландії. Про це пише The Guardian.

Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду "безпрецедентною", яка, за його словами, захистить не лише США, а й Європу. Він також високо оцінив НАТО, зазначивши, що альянс стає сильнішим, ніж будь-коли.

У документі міститься конкретне положення про підтвердження суверенітету та територіальної цілісності Данії, а також про визнання того, що народ Гренландії "є народом відповідно до міжнародного права, який має право на самовизначення".

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У виданні зазначили, що США також мають намір модернізувати та розширити свою діяльність на космічній базі Пітуффік у Гренландії. Саме її у 2025 році відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Крім того, США мають намір створити військові бази в Нарсарсуаку та в Местерс-Віг "відповідно до умов та технічних деталей, які будуть взаємно узгоджені сторонами".

"Сполучені Штати можуть створювати додаткові зони оборони в Гренландії та зміцнювати свої військові операції або об’єкти", – йдеться в угоді.

Також угода передбачає, що американські літаки можуть пролітати над будь-якою територією Гренландії та здійснювати на ній посадку, включаючи територіальні води. Окремо Данія та Гренландія домовилися розглядати запити на створення безпілотних військових об’єктів у Гренландії за межами зон оборони в рамках прискорених процедур урядового схвалення.

У виданні додали, що в цій угоді прямо прописано, що жодній державі, яка не є членом НАТО, не дозволяється створювати в Гренландії власні пілотовані або безпілотні військові об’єкти, так само як і забезпечувати постійну присутність збройних сил у Гренландії, якщо інше не погоджено сторонами.

Крім того, передбачено, що жодні інвестиції з боку країни-партнера, яка не є членом НАТО, не повинні дозволяти "встановлювати контроль, чинити істотний вплив або отримувати доступ до закритої інформації, яка може становити загрозу національній безпеці або громадському порядку". Цей пункт буде розцінений США як спроба відбити будь-який інтерес з боку Китаю чи Росії. В іншій частині угоди також йдеться про спільну роботу щодо протидії загрозі шпигунства.

У виданні підкреслили, що угода не має терміну дії, а також враховує потенційно актуальні майбутні сценарії, такі як здобуття Гренландією незалежності в майбутньому. У ній зазначено, що незалежна Гренландія повинна буде погодитися залишитися в НАТО та продовжити виконання всіх домовленостей, передбачених у договорі.

Реакція Мерца та Кошти на угоду

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що угода щодо Гренландії є гарною новиною для безпеки та зміцнює партнерство в НАТО.

"Гарна новина для безпеки Гренландії: угода між Данією, Гренландією та США зміцнює наше партнерство в НАТО та безпеку на Крайній Півночі. Наші партнери можуть розраховувати на підтримку Німеччини", – підкреслив він.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта привітав прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена з укладенням угоди зі США. Він заявив, що ця угода зміцнить безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці.

Трамп і Гренландія – важливі новини

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він хоче отримати контроль над Гренландією. Більше того, він навіть не виключав військового вторгнення.

Як повідомляло Reuters з посиланням на джерела, адміністрація Трампа відмовилася від військового вторгнення до Гренландії з метою отримання контролю над островом через загрозу імпічменту. Демократи та республіканці були стурбовані тим, що президент США міг розпочати військову операцію в Гренландії без попередньої консультації з Конгресом.

Daily Mail з посиланням на джерела повідомляло, що Трамп навіть розглядав можливість виплатити кожному мешканцю Гренландії по 1 мільйону доларів, якщо вони погодяться на приєднання острова до США.

Однак на початку 2026 року Трамп заявив про формування основи угоди щодо Гренландії. Тоді ж він відмовився вводити нові мита проти низки країн Європи через їхнє невдоволення політикою США щодо Гренландії.

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