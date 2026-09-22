Росія провела $6,9 млрд через світові банки в обхід санкцій: у FT розкрили схему

Серед платежів знайшли гроші за військове обладнання та закупівлі російських спецслужб.

Російська фінтех-компанія A7, яку підтримує Кремль, зуміла прокачати через міжнародну банківську систему понад 6,9 млрд доларів, попри санкції. Для цього вона вдалася до старих методів відмивання грошей і масової підробки документів, повідомляє Financial Times.

Як йдеться у розслідуванні, серед отримувачів коштів опинилися клієнти відомих західних та азійських банків, зокрема Standard Chartered, Citigroup і Deutsche Bank. Частина платежів стосувалася вкрай чутливих товарів, пов'язаних із війною, як-от військового обладнання та закупівель російських спецслужб.

A7 публічно хизувалася своїми фінансовими "інноваціями". Проте насправді, за даними видання, компанія трималася на мережі фірм-прокладок і чинних бізнесів, через які отримувала доступ до системи SWIFT. Щоб ніхто не помітив посередників, у A7 фактично поставили на потік виготовлення фальшивих рахунків-фактур.

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Найбільше грошей, згідно з витоком, отримали рахунки у Standard Chartered у Гонконзі – 1,1 млрд доларів від пов'язаних із A7 структур. Ідеться про період від кінця 2024 року, коли компанію створили, до серпня 2025-го. За той самий час DBS у Гонконзі отримав 273 млн доларів, клієнти Citigroup – 74 млн, а клієнти Deutsche Bank у Європі – близько 18 млн.

Окремо журналісти звертають увагу на First Abu Dhabi – найбільший банк Об'єднаних Арабських Еміратів. Там A7 відкрила рахунки для 17 різних структур, і вони відправили за кордон понад 1,8 млрд доларів. Крім того, за наявною інформацією, компанія мала доступ до рахунків у JPMorgan Chase та DBS.

Як виявилось, засновником A7 є молдовський олігарх Ілан Шор. Він створив компанію в Росії та Киргизстані як альтернативу західній платіжній системі. Проєкт підтримав державний Промзв'язкбанк, тісно пов'язаний з оборонною промисловістю РФ.

У липні Шор похвалився в розмові з російським держагентством ТАСС:

"Ми даємо компаніям і країнам свободу, бо наша система несприйнятлива до санкцій".

Відтоді як російські банки відключили від SWIFT після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Кремль просуває A7 як головного провайдера міжнародних платежів за імпорт.

Як зазначає FT, цього місяця Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді навіть обговорювали з очільником ПСБ "російсько-індійську платіжну систему".

Санкції проти РФ

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Документ передбачає обмеження проти вищого керівництва РФ, олігархів та їхніх родин, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого "тіньового флоту". Під удар також потрапляють покупці російської нафти та газу. Зокрема, Трамп отримав право запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які входять до п'ятірки найбільших покупців російських енергоносіїв, а російський експорт до США обкладатимуть митом до 500%.

Тим часом Євросоюз продовжив санкції проти Росії одразу на три роки, хоча раніше їх доводилося подовжувати кожні пів року. Обмеження стосуються 3 тисяч фізичних та юридичних осіб. Втім, ціною такого компромісу стало виключення зі списку російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав це рішення "ганебним і необґрунтованим" і закликав країни ЄС запровадити проти цих двох олігархів власні санкції.

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