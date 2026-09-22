РФ повторно атакувала завод з іноземними інвестиціями у Житомирі: виникла пожежа

Минулося без жертв та постраждалих.

Армія РФ завдала удару по підприємству з іноземними інвестиціями в Житомирі, яке вже раніше потерпало від обстрілів. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Росія продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів", - заявив він.

За його інформацією, цього разу минулося без жертв та постраждалих.

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Бунечко додав, що зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів.

За даними місцевих пабліків, приліт стався по заводу Kromberg & Schubert. На місці виникла сильна пожежа.

Інформацію про удар компанія Kromberg & Schubert Zhytomyr поки не коментувала.

Попередня атака на завод Kromberg & Schubert у Житомирі

9 серпня РФ атакувала одне з найбільших підприємств Житомирщини – німецький завод Kromberg & Schubert, на якому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Повідомлялось, що виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження, через що компанія оголосила про тимчасову зупинку діяльності без визначення конкретних термінів.

Як відомо Kromberg & Schubert – це 100% німецьке цивільне підприємство, яке вже 11 років діє на Житомирщині й забезпечує роботою близько 3500 місцевих жителів.

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