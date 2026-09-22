Зеленський і Трамп зустрілись у Нью-Йорку: що вони сказали

Трамп заявив, що вони шукають рішення для закінчення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проводять двосторонню зустріч в Нью-Йорку в межах проведення засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня. Обох лідерів обговорюють шляхи припинення війни Росії проти України.

Оновлено 21:47. Зустріч у закритому форматі завершилася: переговори тривали 40 хвилин.

Як свідчить пряма трансляція "Білого дому" в Youtube, зустріч лідерів України та США розпочалася з коротких промов та запитань журналістів.

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Трамп висловив переконання, що вдасться знайти рішення для закінчення російської війни.

"Ми, - президент, і я, - намагаємося знайти рішення. І я думаю, що це станеться. Я справді вірю. Я вірю, що це станеться. Але нам є про що поговорити", - заявив Трамп.

Своєю чергою, Зеленський висловив сподівання, що Трамп допоможе закінчити війну до настання зими.

"Я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, і президент Трамп допоможе нам її завершити. І я думаю, що нам потрібно зробити це якомога швидше, до настання зими", - заявив Зеленський.

Президент України додав, що сьогодні буде обговорено багато різних питань.

При цьому у Трампа запитали, чи досі він вважає, що Україна може повернути усю свою територію, про що президент США заявляв у минулому році чи Україні потрібно чимось пожертвувати заради миру.

"Я думаю, що вони збираються укласти угоду і я не хочу говорити, яку саме угоду. Ми багато про це говоримо, у тому числі з президентом Путіним. І я думаю, що щось має відбутися", - наголосив Трамп.

Водночас, як зауважив президент США, українці є гарними бійцями і що вони дійсно можуть пишатися собою:

"У будь-якому разі, побачимо, що буде. Але дуже, дуже здібні люди".

Про ліцензії на виробництво ракет до "Петріотів"

При цьому, у президента ССША запитали, чи здатен він виконати обіцянку щодо надання дозволу на виробництво Україною перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Ми будемо про це говорити зараз. Бачите, якби ви прийшли в кінці, ми би мали відповідь. Але ми будемо про це говорити зараз. Дуже спроможне виробництво. Я маю на увазі. Ми говоримо про це увесь час. Дуже здібні люди. Дійсно неймовірно спроможні люди", - сказав Трамп.

Про атаки на російські НПЗ

Також у Трампа запитали, чи може він щось сказати про українські удари по російській нафтопереробній галузі.

"Це серйозний удар по росіянам. Це також серйозний удар по ціні на дизельне паливо. Дизельне паливо досить подорожчало. Але ми про це ще поговоримо", - зазначив Трамп.

Чи може відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна

Разом з тим, у Трампа запитали, чи існує можливість проведення тристоронньої зустрічі в Маямі на полях майбутнього саміту "Великої двадцятки" між ним, Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

Як казав Трамп, він не знає, чи це станеться, але нагадав, що на Алясці у нього вже була зустріч з Путіним:

"Я думаю, що він би зустрівся ще раз. Я не знаю щодо Маямі. У нас в Маямі дуже скоро відбудеться важлива подія… Він готовий зустрітися. Він готовий. Він хотів би, щоб війна закінчилася".

При цьому, на думку Трампа, Зеленський і Путін, кожен зі свого боку, хоче закінчення війни.

"Настав час. Багато людей гине і вони не хочуть цього. Але я думаю, що вони обоє хочуть припинення війни", - додав Трамп.

Чи може бути пряма конфронтація між Європою і Росією

Ще у президента США запитали, чи може він недопустити можливість появи прямого конфлікту між європейськими країнами і Росією.

"Я думаю, що буде усе добре з вами. Але я скажу, що риторика від вашого попереднього прем’єр-міністра була надто жорсткою [мається на увазі колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер - УНІАН]. Йому треба було бути трохи обережнішим", - заявив Трамп.

Водночас, як сказав президент США, він ще не чув багато заяв від чинного прем’єра Енді Бернема.

Можливість енергетичного перемир'я

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Зокрема, Україна готова до енергетичного перемир'я і чекає пропозицій від Росії.

Також Зеленський заявляв, що сподівається домогтися на зустрічі з Трампом в Нью-Йорку результатів щодо енергетичної і продовольчої безпеки.

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