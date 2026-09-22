Маленькі, але потужні: названо найкращі компактні смартфони 2026 року

Великі екрани давно стали стандартом для смартфонів, але виробники досі випускають моделі, якими зручно користуватися однією рукою. Портал Android Central склав добірку з шести компактних телефонів, які пропонують сучасне "залізо" та функції без надмірних габаритів.
У більшості випадків мова йде про пристрої з екраном діагоналлю до 6,3 дюйма. До списку увійшли пристроїSamsung, Google та Motorola.
- На перше місце експерти поставили Galaxy S26. Цей флагман важить усього 167 грамів при товщині корпусу 7,2 мм, а 6,3-дюймовим AMOLED-екраном зручно користуватися однією рукою. Він дуже швидкий, автономний і отримуватиме оновлення до 2033 року.
- Тим, хто не хоче переплачувати за флагман, експерти пропонують звернути увагу на Pixel 10a. Серед переваг виділяють яскравий 6,3-дюймовий дисплей із частотою 120 Гц, цілий день роботи акумулятора, топову якість збірки та тривалу підтримку. А основна камера на 48 Мп знімає на рівні флагманів минулого покоління.
- Для тих, хто шукає компактний корпус, але не готовий відмовлятися від великого екрана, підійде Galaxy Z Flip 8. У розкладеному стані він має 6,9-дюймовий екран, а в складеному перетворюється на компактний пристрій з діагоналлю 4,1 дюйма. При цьому телефон отримав той самий процесор, що й Galaxy S26.
- Samsung Galaxy S25 назвали найкращим компактним флагманом минулого покоління. У порівнянні з Galaxy S26 він навіть трохи компактніший, при цьому зберігаючи продуктивність флагманського рівня, потрійну камеру, захист IP68 і сім років оновлень.
Також оглядачі виділили Pixel 11. Це компактний флагман із акцентом на ШІ та фотоможливості. У базовій версії тепер пропонується 256 ГБ пам’яті, а всередині встановлено новий чіпсет Tensor G6 і 12 ГБ оперативної пам’яті.
- Замикає список Motorola Razr 2026. Його головною перевагою стала збалансована ціна, яка робить технології складаних дисплеїв доступними для ширшого кола користувачів.
Якщо ви шукаєте потужну "начинку", яка не застаріє й через п’ять років, експерти AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших смартфонів на сьогодні. Увесь топ-10 складається з пристроїв на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite.
За чутками, екрани iPhone у 2027 році стануть ще більшими. Базова Pro-модель отримає дисплей діагоналлю 6,41 дюйма, а у Pro Max діагональ може зрости до 7 дюймів.