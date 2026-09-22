Маленькі, але потужні: названо найкращі компактні смартфони 2026 року

Великі екрани вже давно стали стандартом для смартфонів, але виробники досі випускають моделі, якими зручно користуватися однією рукою.

Великі екрани давно стали стандартом для смартфонів, але виробники досі випускають моделі, якими зручно користуватися однією рукою. Портал Android Central склав добірку з шести компактних телефонів, які пропонують сучасне "залізо" та функції без надмірних габаритів.

У більшості випадків мова йде про пристрої з екраном діагоналлю до 6,3 дюйма. До списку увійшли пристроїSamsung, Google та Motorola.

На перше місце експерти поставили Galaxy S26. Цей флагман важить усього 167 грамів при товщині корпусу 7,2 мм, а 6,3-дюймовим AMOLED-екраном зручно користуватися однією рукою. Він дуже швидкий, автономний і отримуватиме оновлення до 2033 року.

Тим, хто не хоче переплачувати за флагман, експерти пропонують звернути увагу на Pixel 10a. Серед переваг виділяють яскравий 6,3-дюймовий дисплей із частотою 120 Гц, цілий день роботи акумулятора, топову якість збірки та тривалу підтримку. А основна камера на 48 Мп знімає на рівні флагманів минулого покоління.

Для тих, хто шукає компактний корпус, але не готовий відмовлятися від великого екрана, підійде Galaxy Z Flip 8. У розкладеному стані він має 6,9-дюймовий екран, а в складеному перетворюється на компактний пристрій з діагоналлю 4,1 дюйма. При цьому телефон отримав той самий процесор, що й Galaxy S26.

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Samsung Galaxy S25 назвали найкращим компактним флагманом минулого покоління. У порівнянні з Galaxy S26 він навіть трохи компактніший, при цьому зберігаючи продуктивність флагманського рівня, потрійну камеру, захист IP68 і сім років оновлень.

Також оглядачі виділили Pixel 11. Це компактний флагман із акцентом на ШІ та фотоможливості. У базовій версії тепер пропонується 256 ГБ пам’яті, а всередині встановлено новий чіпсет Tensor G6 і 12 ГБ оперативної пам’яті.

Замикає список Motorola Razr 2026. Його головною перевагою стала збалансована ціна, яка робить технології складаних дисплеїв доступними для ширшого кола користувачів.

Якщо ви шукаєте потужну "начинку", яка не застаріє й через п’ять років, експерти AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших смартфонів на сьогодні. Увесь топ-10 складається з пристроїв на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite.

За чутками, екрани iPhone у 2027 році стануть ще більшими. Базова Pro-модель отримає дисплей діагоналлю 6,41 дюйма, а у Pro Max діагональ може зрости до 7 дюймів.

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