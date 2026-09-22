Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,33 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 23 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,77/44,80 грн/дол., а до євро - 51,33/51,35 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні 22 вересня зріс на 1 копійку і складав 45,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 6 копійок і становив 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,06 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився без змін і складав 51,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: