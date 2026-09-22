Командир не виключив, що РФ може зайти в Запоріжжя: угруповання 'Південь' відреагувало

Наразі лінія фронту проходить приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя.

Окремі піхотні групи росіян можуть зайти в Запоріжжя вже цієї зими, заявив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (Перун) під час інтерв'ю для Youtube-каналу Реальний фронт.

Водночас, речниця Угруповання сил Південь Анастасія Шевченко спростувала поширювану в медіа та Telegram-каналах інформацію про можливий безпосередній захід російських військ у Запоріжжя взимку 2026 року.

Шевченко пояснила Укрінформу, що повністю виключити спроби ворога просунутися до міста невеликими піхотними групами не можна. Проте на цю мить немає підстав говорити про високу ймовірність такого сценарію.

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Речниця пояснила, що лінія фронту проходить приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а українські безпілотні системи вчасно виявляють ворожий особовий склад ще на підступах, після чого по ньому завдають вогневого ураження.

З цієї причини, додала вона, непомітно подолати таку відстань противник не зможе.

Окрім цього, жодних змін у поведінці російських військ, які вказували б на підготовку до штурму міста, наразі не фіксують.

"Ворог не відмовився від намірів щодо захоплення Запоріжжя, однак на цей час не має достатніх сил і засобів для просування безпосередньо в напрямку міста", - зауважила Шевченко.

При цьому, вона визнала, що на окремих ділянках – зокрема на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків, Степового та Щербаків – противник намагається проникати невеликими піхотними групами, але без особливого успіху.

За її словами, у зоні відповідальності Півдня російські війська й надалі зазнають суттєвих втрат живої сили.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Інституту вивчення війни, за останні десять днів війська Росії двічі намагалися проникнути на територію Сумської області через великий газопровід, що пролягає через кордон з Курською областю. Речник 8-го повітряно-десантного корпусу України заявив, що 12 вересня українські бійці перехопили першу спробу проникнення. Він зазначив, що мова йшла про російську "диверсійно-розвідувальну групу" з 10 осіб, яку українські війська застали в засідці. Днем пізніше інша, більша за чисельністю російська група розміром з взвод з’явилася поблизу села Мала Корчаківка, на північ від Сум, обласного центру.

Також ми писали, що начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих поділився, що російські окупанти не припиняють спроб захопити Малу Токмачку на Оріхівському напрямку. Зокрема, ворог намагається як обійти населений пункт, взявши його в кліщі, так і застосовує тактику інфільтрації. Пелих додав, що РФ на цьому напрямку активно використовує КАБи для знищення населених пунктів. За його словами, іноді на одне селище може впасти до 18-20 КАБів за добу.

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