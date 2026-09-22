РФ намагається взяти у кліщі Малу Токмачку: в ЗСУ розкрили, чи ворог має успіх

Росіяни на цьому напрямку продовжують використовувати тактику інфільтрації.

Російські окупанти не припиняють спроб захопити Малу Токмачку на Оріхівському напрямку. Для цього ворог намагається як обійти населений пункт, взявши його в кліщі, так і застосовує тактику інфільтрації. Про це в коментарі "Еспресо" розповів начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих.

"Щодо наземних атак, то тут противник застосовує тактику інфільтрації. Дедалі частіше на околицю населеного пункту заходять двоє штурмовиків лише для того, щоб помаячити прапором. Інколи їм навіть це вдається, однак річ у тім, що такі окупанти зазвичай не доживають до наступної доби – про це росіяни, звісно, мовчать", – сказав Пелих.

Він додав, що РФ на цьому напрямку активно використовує КАБи для знищення населених пунктів. За його словами, іноді на одне селище може впасти до 18-20 КАБів за добу. Водночас він зауважив, що після невдалих спроб захопити населений пункт, РФ намагається його обійти, взявши в оточення.

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"Зрозуміло, що взяти цей населений пункт ворогу не вдасться. Тому тепер він намагається обходити його ширшою "клешнею", щоб загнати нас у "мішок" через суміжні підрозділи. Але й там тримають оборону дуже хороші воїни, і ворогу нічого не вдається", – додав Пелих.

За словами військового, наразі у РФ спливає термін, коли вони можуть використовувати броньовану техніку. Й незабаром, додає Пелих, такі атаки стануть неможливими через несприятливі погодні умови.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли про успішні дії на Донеччині. За їхніми даними, Сили оборони звільнили одразу два населені пункти – Шандриголове та Дерилове. Враховуючи нещодавні попередні успіхи, українські захисники вже деокупували 43,5 квадратного кілометра української території.

Водночас, за даними ЗСУ, РФ має просування на кордоні в Сумській області. Як зазначив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, росіянам вдалося створити так звану "буферну зону" глибиною від 2 до 4 кілометрів у цьому регіоні.

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