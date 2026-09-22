Зростуть податки та зміняться ліміти: на ФОПів чекають зміни з 1 січня

З нового року для підприємців можуть зрости єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2027 року планують підвищити ключові платежі та ліміти доходу через зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

"З 1 січня мінімальну зарплату планують підвищити до 9546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб до 3691 грн. Разом із ними автоматично зміняться платежі та річні ліміти для ФОП", - зазначила нардепка.

Таким чином щомісячні платежі становитимуть:

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для 1 групи: єдиний податок до 369,10 грн;

для 2 групи: єдиний податок до 1909,20 грн;

військовий збір для 1 та 2 груп: 954,60 грн;

мінімальний Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для всіх груп: 2100,12 грн.

Водночас нові річні ліміти доходу для ФОП становитимуть: для 1 групи – 1 594 182 грн, для 2 групи – 7 961 364 грн, а для 3 групи – 11 140 182 грн.

За словами депутатки, для 1 та 2 груп наведено максимальний розмір єдиного податку. Конкретні ставки в цих межах встановлюють місцеві ради. Вона вказала, що для ФОП 3 групи відсоткова ставка єдиного податку не змінюється, але зростає граничний обсяг доходу.

"Усі наведені суми розраховані на основі показників, закладених у проєкті Держбюджету на 2027 рік. Сам бюджет Верховна Рада ще не ухвалила", - додала Василевська-Смаглюк.

Проєкт бюджету-2027 - останні новини

15 вересня уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Вже 16 вересня документ був представлений у парламенті. Зокрема, документ передбачає збільшення мінімальної зарплати до 9 546 гривень, що на 10,4% більше ніж у 2026 році.

Також прожитковий мінімум з 2027 року на одну особу становитиме 3 559 гривень на місяць (+350 грн, +10,9%): для працездатних – 3 691 грн, а для непрацездатних – 2 878 грн. При цьому мінімальна пенсія становитиме 2878 грн, що майже на 300 грн або на 10,9% більше, ніж в поточному році (2595 грн).

Водночас джерела покриття видатків досі залишаються дискусійними. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що в проєкті документу закладені доходи від підвищення ставки ПДВ та акцизів на пальне, при цьому сама ж нардепка називає такі зміни малоймовірними. За її словами, наразі невідомо, за рахунок яких джерел доходів будуть покриватися 32,6 млрд доларів.

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