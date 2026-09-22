Росія знищила склад відомого українського виробника туалетного паперу

Це вже вдруге як окупанти повністю знищують склад українського бренду .

Виробник санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна панда" повідомив про знищення російськими загарбниками складу компанії. Про це йдеться у заяві українського бренду у соціальній мережі Facebook.

"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголосили в компанії, найголовніше, що люди живі та не постраждали.

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Раніше на сайті компанії з’явилось повідомлення, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено виробничо-складський комплекс компанії. Тоді зазначалося, що робота відновлюється.

Посилення ударів РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти посилили удари по українській економіці. Атаки здійснюються на торговельні центри, склади та розподільчі центри.

У Боярці Київської області внаслідок атаки російських загарбників знищено виробничі та складські площі підприємства "Вентиляційні системи".

Армія РФ завдала удару по підприємству з іноземними інвестиціями в Житомирі, яке вже раніше потерпало від обстрілів: цього разу минулося без жертв та постраждалих.

За даними місцевих пабліків, приліт стався по заводу Kromberg & Schubert. На місці виникла сильна пожежа.

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