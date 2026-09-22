Мадяр різко відповів про 'Карпатську вісімку' і порівняв її з сільською футбольною командою

Керівник угорського уряду категорично відмовився від участі у С8.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що вважає неприйнятним оголошення своєї країни учасницею міжнародного об’єднання "Карпатська вісімка" (С8) без попередніх консультацій із нею та без її згоди. Про це пише Kontroll.

Так він пояснив причини відмови приєднуватися до С8, водночас відповівши на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги, у якому той висловив здивування "надмірно конфронтаційними заявами" Мадяра щодо "Карпатської вісімки".

"Я спробую допомогти. Цілком неприйнятно стверджувати, що суверенна країна є членом міжнародного об’єднання, не провівши попередніх консультацій із відповідною країною і не отримавши її згоди", - написав він.

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Пояснюючи свою позицію, він навів приклад із футбольною командою, яку нібито створили в сусідньому селі і взяли туди людину без її згоди.

"У сусідньому селі ми створили футбольну команду. Ми не знаємо одне одного, але ти теж у ній, і ти маєш принести м’яч", - каже Мадяр.

Також він, виступаючи в угорському парламенті 21 вересня, заявив про можливу участь у С8 таке:

"Достатньо того, що я прем’єр-міністр Угорщини, а якщо я про це не знаю, то повірте, Угорщина в цьому не бере участі".

Міністерка закордонних справ Аніта Орбан теж відреагувала на допис Сибіги. за її словами, Мадяр чітко дав зрозуміти: Угорщина не приєдналася до C8, і це факт.

"Жодна міжнародна енергетична співпраця не може бути реалізована без залучення угорського уряду", - додала вона.

Також міністерка наголосила, що від моменту вступу нового угорського уряду на посаду він зробив кілька кроків назустріч Україні, тому, мовляв, не можна проводити паралель між політикою нинішнього кабінету та колишньою політикою Віктора Орбана, спрямованою на блокування.

Заяви Угорщини щодо України

Як повідомляв УНІАН, Мадяр заявив, що Угорщина відмовилася брати участь в "Карпатській вісімці", хоча й отримала запрошення від України. Він зауважив, що має вагомі причини не приєднуватися до цього об'єднання, але подробиць тоді не навів.

Також Мадяр заявив, що доки він при владі, у країні не буде побудовано сховище для української нафти. Він зазначив, що угорська нафтогазова компанія MOL розпочала переговори з "Нафтогазом" про можливість зберігання нафти ще за часів уряду Віктора Орбана. Проте, за його словами, нинішня влада вважає неприпустимим, що компанія вела перемовини з українською стороною без згоди уряду.

У відповідь міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що коли політика втручається у прагматичний бізнес, нічого доброго з цього не виходить. "Те, що ми останнім часом чуємо з Будапешта, викликає у нас здивування. Складається враження, що хоча Віктора Орбана немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати", - зазначив очільник МЗС України.

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