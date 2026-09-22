Росіяни атакували Київ: загорівся резервуар із пальним та є постраждалі

Постраждали три райони столиці.

Російські загарбники сьогодні ввечері здійснили чергову атаку на Київ. Зафіксовано влучання у резервуар з пальним. Також є постраждалі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у мережі Telegram.

"Уже 8 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - відзначив Кличко.

Станом на 17:27 мер повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Він порадив киянам перебувати в безпечних місцях.

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Пізніше міський голова повідомив, що в Оболонському районі є влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби приїхали на місце удару.

"В Оболонському районі горить резервуар з пальним", - наголосив Кличко.

Також він додав, що в Оболонському районі зафіксовано влучання ще за однією адресою - в обʼєкт нежитлової забудови.

Крім того, від атаки постраждав Печерський район Києва. На місце відправились медики.

Ще медиків викликали в Дніпровському районі.

Посилення ударів по Україні: погрози РФ

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники заявили, що спробуть посилити варварські удари по Україні як "відповідь" на українську атаку на НПЗ у Москві в ніч на 20 вересня.

Раніше українські дрони прорвали російську ППО та спричинили пожежі на московському НПЗ у Капотні, де загорілася установка первинної переробки нафти. Також було зафіксовано пожежу в логістичному технопарку "Соф’їно".

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