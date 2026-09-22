У Путіна відреагували на ідею тимчасового перемир’я з Україною

Пєсков заявив, що Росія нібито "виступає за міцний мир".

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито "зацікавлена у досягненні тривалого миру", але не у тимчасовому припиненні вогню. Його слова цитують росЗМІ.

"Путін і російська сторона завжди заявляли, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть", – сказав Пєсков.

Прессекретар голови РФ також заявив, що Україна чудово знає умови для завершення війни. За його словами, саме вони дозволять вийти на шлях до сталого миру.

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Чому Росія та Україна не розпочали переговори

Раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що росіяни не припиняють наносити удари по Україні, оскільки прагнуть взимку домогтися значних успіхів для поліпшення своєї позиції на переговорах.

За словами Вітакера, США намагаються припинити війну між Росією та Україною, а для цього необхідно укласти низку угод про припинення вогню. Він підкреслив, що поки що обидві сторони досі намагаються взяти гору. Зокрема, на його думку, росіяни сприймають ситуацію так, що їм може вдатися досягти значних успіхів, якщо їхня стратегія спрацює.

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