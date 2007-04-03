У Президента відбирають ”Мистецький арсенал”

Доля музейного комплексу "Мистецький арсенал" два роки була покрита мороком неясних перспектив, невизначених концепцій, пафосних заяв, бурхливих реакцій культурної громадськості і непрозорого використання державних грошей. Нині в реалізації наймасштабнішого в історії України культурного проекту нарешті з`явилися ознаки більш-менш осмисленого розвитку.

Доля президентської мрії

Але головне - проект нарешті оформився інституційно. Згідно розпорядженню Кабінету Міністрів від 14 лютого 2007 року, єдиним замовником усіх проектних, будівельних та інших робіт із створення комплексу призначено державне підприємство "Культурно-мистецький і музейний комплекс "Мистецький арсенал" при Міністерстві культури й туризму України. У ведення цього державного підприємства переданий майновий комплекс колишнього військового містечка номер5 у місті Києві загальною площею 9,8 га. Таким чином, Мінкульт знову "забрав" у Київської міськадміністрації територію "Арсеналу", передану їй в березні 2005 року, а також закріпив за собою право розпоряджатися бюджетними грошима, призначеними для створення комплексу. До речі, призначення ГП "КХМК "Мистецький арсенал" відповідальним за подальшу долю комплексу дозволило наново відбудовувати імідж об`єкту, відгородившись від скандалу з нецільовим використанням цих коштів. З тієї причини, що кримінальну справу за фактом зловживання бюджетними коштами Генпрокуратура порушила проти комунального підприємства Київської міської державної адміністрації "Дирекція реставраційно-відновних робіт", яке було єдиним одержувачем бюджетних коштів на будівництво "Мистецького арсеналу" в 2005-2006 роках.

Важливо і те, що до розробки музеологічної, культурологічної та організаційної моделі "Мистецького арсеналу" вже запрошені австрійські фахівці, що створювали один з найбільших у світі центрів культури й мистецтв, - віденський MuseumsQuartier.

Цікаво, проте, що з процесу створення "Мистецького арсеналу", що бурхливо оновився, якось непомітно зник... Президент - та сама людина, за ініціативою якої і було почато культурне "будівництво століття". У травні 2006 року Віктор Ющенко видав указ, що зобов`язує Кабмін у двомісячний термін розробити план заходів щодо створення "Арсеналу". Цей план Кабінет Міністрів затвердив аж у лютому 2007 року. У супроводжуючому його розпорядженні немає ні слова про указ Президента, а складено його так, ніби то план заходів Кабмін розробив за власною ініціативою. Нічого спільного не має він і з затвердженими Президентом етапами створення і функціонування "Мистецького арсеналу", які в лютому 2006 року презентував віце-прем`єр В’ячеслав Кириленко. Згідно "президентських етапів", над двором "Арсеналу" в даний час повинно було б повним ходом йти зведення скляного даху. У кабмінівському ж плані 2007 рік в житті "Арсеналу" виглядає "нематеріальним" - передбачається проведення міжнародного конкурсу на краще архітектурне рішення комплексу, а також тендеру за визначенням будівельної організації, яка це рішення "утілить в камені". Знову втрата послідовності втілення задуманого васлідок зміни влади?

9,8 гектарів мистецтва

Те, що "Митецький арсенал" - проект не одного дня і навіть не одного року, очевидно. Спершу ГП "КХМК "Митецький арсенал" повинно завершити розробку тематико-експозиційного плану, сформувати тематичну структуру комплексу, погоджувати його концепцію з планами Київської міськадміністрації з блаштування сторичної частини Печерського району, на що, звичайно ж, буде потрібно якийсь час. Щоб провести серйозний міжнародний конкурс на краще архітектурне рішення комплексу, як було задумано командою менеджерів проекту, також знадобиться не менше оку. А ще конкурс на визначення генерального підрядчика для проведення будівельних робіт, самі будівельні роботи, непрості переговори з музеями з приводу розміщення їх експонатів у тінах музейної частини комплексу... Що ж, аналог "Митецького арсеналу", віденський комплекс MuseumsQuartier, створювався 20 років.

Чинник часу - досить серйозний виклик для комплексу. Адже не немає ніякої гарантії того, що його фінансування буде стабільним, а головне, достатнім. У 2005-2006 роках на "Митецький арсенал" було виділено понад 93 мільйони гривень (З них 24 мільйони, за висновком фахівців ГЛАВКРУ, - це загальна сума збитків від порушень фінансових і тендерних процедур, допущених "Дирекцією реставраційно-відновних робіт"). З мінкультурівської частки державного бюджету на 2007 рік "Мистецькому арсеналу" належить 75 мільйонів гривень Крім вже проведених масштабних робіт по демонтажу устаткування Київського ремонтного заводу, що знаходився в "арсенальному" приміщенні, розчищенню території, зміцненню старих стін, ці гроші пішли і ще підуть, в основному, на інтелектуальну діяльність. Чи буде готова держава й надалі так само потужно фінансувати те, що не вимірюється тоннами, квадратними метрами і т.д.? Тим більше що створений в результаті культурний об`єкт навряд чи приноситиме прибуток - вже згаданий MuseumsQuartier навіть за наявності могутнього туристичного потоку, який привертає Віно, все одно є дотаційним проектом.

На крупні інвестиції в "Мистецький арсенал" теж навряд чи можна розраховувати, адже комплекс є некомерційним по суті. Не дивлячись на активне промоутерство Президента, меценати теж не стоять у черзі, щоб пожертвувати на об`єкт. Що брали участь у робочій нараді в Президента, що відбулася у жовтні 2006 року, бізнесмени Ігор Коломойський і Віктор Пінчук звільнилися загальними фразами, так і не давши на проект ні копійки.

Отже сказати, яким буде "Мистецький арсенал", поки що не може ніхто. Головне, комплекс живе і навіть починає виконувати свою культурну місію. 30 березня у галереї "Мистецького арсеналу" відкривалася перша в Україні виставка видатного художника-модерніста Юрія Соловія.

За матеріалами "Комментарии"