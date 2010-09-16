Наречена Володимира Кличка переїде жити до Києва (фото)

Американська актриса та подруга українського боксера Володимира Кличка Хейден Пеннетьєрі розповіла, що планує переїзд до Києва, повідомляють zirki.info.

За даними видання, Кличко зараз зайнятий будівництвом будинку під Києвом. Коли будинок буде готовий, Хейден переїде до Києва, щоб бути ближче до нареченого.

Також закохана актриса зізналася, що до знайомства з Володимиром ніколи не цікавилася боксом, а зараз дивиться всі поєдинки і завжди дуже переживає за свого бойфренда, якого Хейден називає Владом.

"Як можна не переживати за коханого?! Коли ти бачиш, як на ринг виходить суперник Влада, який хоче заподіяти йому біль, - ці почуття важко передати словами", - сказала Пеннетьєрі.

Вперше Володимир Кличко і Хейден Пеннетьєрі були помічені разом в січні цього року. У лютому актриса з`явилася з обручкою на пальці, що викликало чутки про те, що пара побралася. Проте старший брат спортсмена Віталій Кличко спростував це.



