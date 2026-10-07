В Україні дорожчає автогаз: які ціни на заправках 7 жовтня

Середні ціни на бензин А-95 та дизель не змінилися порівняно з 6 жовтня.

Станом на ранок 7 жовтня середня ціна скрапленого газу на АЗС становила 44,81 гривні за літр. А-92 додав 10 коп./л, підніявшись до 86,28 грн/л, порівняно з поканиками 6 жовтня, пише "НафтоРинок" з посиланням на дані моніторингу цін на пальне на АЗС.

Зазначається, що OKKO і SOCAR 7 жовтня підвищили ціну автогазу на 1 грн/л - до 46,90 грн/л. KLO додала 1,20 грн/ - до 46,60 грн/л, а UPG 50 коп./л – до 44,40 грн/л. Середня ціна LPG у вибірці "НафтоРинку" зросла на 39 коп./л.

WOG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта" та AMIC Energy у ранковому зрізі не змінили цін. У Києві KLO також підвищила ціну А-92 на 1 грн/л - до 85,50 грн/л.

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У Дніпрі VostokGaz додала 2 грн/л до цін А-95, А-92, дизпального і LPG. Neftek натомість знизила ціни бензину й дизелю на 2 грн/л. При цьому середні ціни на бензин А-95 та дизель не змінилися проти рівня 6 жовтня.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Вартість пального на українських АЗС у вересні помітно зросла для всіх видів нафтопродуктів. Зокрема станом на 1 жовтня бензин А-95 коштував в середньому 89,09 грн/л, що на 8,96 грн перевищувало показник початку минулого місяця.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.

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